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Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 47 oldu.

24.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:08

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını, komşu ülke 'da ilk olarak 19 Şubat günü görüldü. Tüm dünya genelinde 2 bin 500'den fazla insanın ölümüne sebep olan Kovid-19'un İran'da sebep olduğu ölümlerin sayısı 12'ye yükseldi. 47 kişiye ise virüs bulaştı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.

Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLER

Türkiye, komşudaki salgının yurda bulaşması riskine karşılık İran'dan gelen uçuşları durdurma kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ise yük ve yolcu tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, İran'da koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümler üzerine Türkiye'nin İran sınırı kapattığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Türkiye- İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Bilindiği üzere, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı; Ankara-Tahran-Ankara arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya treni ve Van-Tahran-Van arasında haftada bir gün çalışan Van-Tahran treni ile sağlanıyordu."

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Avrupa ülkesi İtalya'dan gelen bilgisine göre ise ölü sayısı 4'e yükseldi.

3 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Öte yandan Kovid-19, üç ülkeye daha sıçradı. Ülkelerin resmi kaynaklarından yapılan son açıklamalara göre ölümcül virüs; Afganistan, Bahreyn ve Kuveyt'te görüldü.

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Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

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