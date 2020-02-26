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Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ülkede yeni 44 vaka da tespit edildi.

26.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:02

'nin komşusu 'da görülen koronavirüste ölümler artıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölümler 19 kişiye ulaşırken 44 yeni vaka da tespit edildiği açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsten her gün üzücü geliyor. Yetkililer önlem almaya çalışsa da ölü sayısı durdurulamıyor.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19 OLDU

Dün ölü sayısının 16 olarak açıklandığı İran'da Sağlık Bakanlığı yetkileri bugün yaptıkları açıklamayla güncel sayıyı duyurdu. Buna göre İran'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 19'a çıktı. Yetkililer 44 yeni vaka tespit edildiğini de belirtti böylece komşumuzda koronavirüs vaka sayısı 139'a yükseldi.

"KARANTİNA GÜNDEMDE DEĞİL"

Halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısında bulunan Ruhani, "Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır." diye konuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İran, Güncel


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