Son Dakika: İran'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını, komşu ülke İran 'da ilk olarak 19 Şubat Çarşamba günü görüldü. Tüm dünya genelinde 2 bin 600'den fazla insanın ölümüne sebep olan Kovid-19'un İran'da sebep olduğu ölümlerin sayısı 14'e yükseldi.

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLER

Türkiye, komşudaki salgının yurda bulaşması riskine karşılık İran'dan gelen uçuşları durdurma kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ise yük ve yolcu tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, İran'da koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümler üzerine Türkiye'nin İran sınırı kapattığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Türkiye- İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Bilindiği üzere, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı; Ankara-Tahran-Ankara arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya treni ve Van-Tahran-Van arasında haftada bir gün çalışan Van-Tahran treni ile sağlanıyordu."

ÇİN'DE CAN KAYBI 2 BİN 665'E YÜKSELDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan son açıklamaya göre Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.