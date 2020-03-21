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Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi

Son dakika: Türkiye, koronavirüs salgınına tedbir kapsamında evlere kapanmışken İran'dan korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Salgında ölü sayısı bin 556'ya yükselirken vaka sayısı ise 20 bin 610 oldu.

21.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:54

İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı bin 556'ya yükselirken, vaka sayısı 20 bin 610 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Kovid-19 vakalarında toplam onaylanmış vaka sayısının 20 bin 610 olduğu ve ölenlerin sayısının ise bin 556'ya yükseldiğini açıkladı.

123 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Cihanpur son 24 saat içerisinde 966 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde 966 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 123'ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı bin 556'ya ulaştı" dedi.

Cihanpur ayrıca, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 7 bin 635 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

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Son dakika: İran’da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556’ya yükseldi

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İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya, Güncel

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