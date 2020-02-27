Haberler » Dünya » Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi - Haberler

Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi

Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükselirken, vaka sayısı 245 olarak tespit edildi. Bugün ölümcül virüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybederken, bu rakam 19 Şubat'tan beri salgının görüldüğü İran'da bir günde yaşanan en yüksek can kaybı oldu.

27.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:53

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 bin 800'ün üzerinde ölüme sebep olan koronavirüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 245 olarak açıklandı.

EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI GÜN

Çin'den tüm dünyaya yayılan virüs komşumuz İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta görüldü. Ölümcül virüs 9 gün içerisinde İran'da 26 can kaybına sebep olurken, bu ölümlerin 7'si bugün yaşandı. Bu rakam İran'da virüsün yayıldığı günden itibaren bir günde yaşanan en yüksek can kaybı oldu.

ÖLÜMCÜL VİRÜS 4 KOMŞUMUZA SIÇRADI

Türkiye'nin sınır komşularından İran, Irak ve Yunanistan'ın ardından Gürcistan'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının dün tespit edildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya geneline hızla yayılmıştı. Koronavirüs Çin'den sonra Avrupa dahil bir çok ülkede görüldü. Bulaştığı kişi sayısı 82 bini geçti, 2 bin 803 kişi ise yaşamını yitirdi.

TürkiyeTürkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs PakistanDünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Son dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldıSon dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs riski sebebiyle Hac ibadetinin iptal edilme ihtimalini değerlendirdiSon dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs riski sebebiyle Hac ibadetinin iptal edilme ihtimalini değerlendirdi

Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradıKoronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı

Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi

Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (10)
UMURSAMIYORUM:Hergün trafik kazasında daha çok insan ölüyor.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
RÜYA:YAŞASIN KORONA ZALİMLERİ HELAK ET RABBİM HAK ETTİĞİMİZDEN FAZLASINI ALDIK DÜNYADAN ŞİMDİ ÖDEME ZAMANI
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
XXX:NE İÇTİN SEN ayılmamışsın halen
Yayından Kaldır
0 0
ORKUN MALI:Orkun denen mal , Denizlide sığınmacı iranlılar var , yanı irandan kaçanlar zaten adamlar burda irana gitmemişler
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
İSTİHBRAT.:bakın amerika çine taktı virüs saldı irana taktı virüs saldı yakında bizede gelir merak etmeyin türkiyeye de gelecek israil yok olmak zorunda yoksa islam aleminin hali duman
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
BELKİ,:ahahahaha :D gel coronavirüs bitsin bu hasrett
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
ORKUN:denizliye iranlı doldurdular bakalım bize de bulaşmasa bari.
Yayından Kaldır
10 6
Cevap yaz
TRABZONLU:Denizlideki İranlılar 3-5-7 yıldır ülkelerinden kaçmak zorunda kalan ve 3. ülkeye gitmek için bekleyen şartlı mültecilerdir. Bilmiyorsan araştır zira cahillik başa beladır.
Yayından Kaldır
3 1
KANMAYIN:Abartıyorlar, korkutuyorlar. İlaç satıp para kazanacaklar.
Yayından Kaldır
10 4
Cevap yaz
AAA:neden çin ve iran acaba yoksa amerganın oyunumu
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz
Dünya

Son Dakika Haberleri

15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
27.02.2020 15:43:49