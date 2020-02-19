Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran 'a da sıçradı. İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KORONAVİRÜS İRAN'DA 2 CAN ALDI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

ÜLKEDE ALARM VERİLDİ

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti. Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere, 2 bin 11'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185'e çıktı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248'e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881'e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376'ya ulaştı.



