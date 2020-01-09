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Son dakika: İran'da otobüs devrildi: 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Son dakika: İran'ın Mazenderan eyaletinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

09.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:39

devlet televizyonunun duyurduğu haberde, Tahran-Kunbed seferindeki otobüs, Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi ise yaralandı.

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

İRAN'DA PEŞ PEŞE FACİALAR

Dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düşmüştü. Uçak içinde personel ve yolcular dahil 176 kişinin olduğu açıklandı. Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı. İran devlet televizyonu, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

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Tahran, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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