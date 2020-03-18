Menü
Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika: İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1135'e yükseldi.

18.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:55

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) komşumuz İran 'da güm geçtikçe etkisini artıyor. İran'dan yapılan açıklama son 24 saatte 147 kişinin daha ölümcül salgın sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle ülkede koronavirüs sebebiyle yaşanan toplam can kaybı bin 135'e yükseldi.

VAKA SAYISI 16 BİNE ULAŞTI

Çin ve İtalya'dan sonra virüsün kendini en çok hissettirdiği ülke olan İran'da vaka sayısı 16 bini aştı. Ülkede koronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına gelirkenson 124 saatte yaşanan 147 ölümle beraber toplam can kaybı bin 135'e yükseldi.

5 BİN 389 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

16 bini aşkın insanın aktif olarak virüs taşıdığı ülkede, 5 bin 389 kişi ise ölümcül virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Ülkede alınan önlemler had safhaya çıkarılırken, İran dini lideri Hamaney salgın sürecinde zorunlu olmadığı sürece seyahat etmenin caiz olmadığını dile getirdi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, İran, Sağlık, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali BabacanDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin
PutinPutin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
JuventusJuventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Paylaş
Yorumlar (2)
EFEDAYI:Türbe yalayan bir toplumda bu sonuçlar kaçınılmaz .
Cevap Yaz 1 0
CEVAP ŞART OLDU.:Sen Ne Yalıyorsun Birader.
0 0

Manşet 

Haberler

Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Haberler
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan Haberler
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti