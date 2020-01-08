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Son dakika: İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü

Son dakika: İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştü. Uçakta 180 yolcunun olduğu belirtildi.

08.01.2020 07:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 07:02 Son dakika: İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü

'da Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü.

İran devlet televizyonunun haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

Uçakta 180 yolcunun olduğu belirtildi.

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı Halka İlişkiler sorumlusu Ali Kashani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.


Boeing 737, Ukrayna, İran, Dünya

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