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Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı

Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu. Bir günde kaydedilen ölü sayısı en korkunç gün olarak kayıtlara geçti.

08.03.2020 13:37

Çin'in ardından koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İran'da 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybeden sayısı 194'e yükseldi.

49 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi.

En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan, Elburz, Merkezi ve Kazvin eyaletlerinde rastlandığını aktaran Cihanpur, 2 bin 134 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

IRAN AIR UÇUŞLARINI DURDURDU

Bu arada ülkenin resmi haber ajansı IRNA'nın Sivil Havacılık Kurumu açıklamasına dayandırdığı haberinde Iran Air havayolu firmasının Avrupa uçuşlarının durdurulduğu duyuruldu.

Açıklamada "Avrupa'nın Iran Air uçuşlarına belirsiz nedenlerden getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurularak Iran Air'in tüm Avrupa uçuşları ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır" denildi.

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NE OLMUŞTU?

Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken; eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu.

Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi, spor ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 24 milletvekilinin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Etiketler : Dünya

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