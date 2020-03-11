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Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi

Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

11.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:03

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve son olarak ülkemize sıçrayan koronavirüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da ölümcül virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi.

VAKA SAYISI 9 BİN'E ULAŞTI

İran'da koronavirüs sebebiyle toplamda 354 kişi hayatını kaybederken, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı ise 9 bin olarak açıklandı. 3 bine yakın kişinin de virüsten kurtulup iyileştiği belirtildi.

İRAN: İLACI BULDUK

Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Etiketler : Dünya

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