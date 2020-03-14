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Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi

Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi.

14.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:49

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu kapsamda toplam can kaybının 611'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını ifade etti.

4 BİN 339 KİŞİ İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ

Cihanpur, şimdiye kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 4 bin 339 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.

Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Etiketler : Güncel

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