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Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi

Son dakika: Vuhan'dan yayılan yeni tip koronavirüs salgınında en çok kaybı yaşayan üçüncü ülke olan İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 1812'ye yükseldi.

23.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:39

İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 23 BİNİ AŞTI

Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.

ÖLÜMLERİN YAŞ ORTALAMASI 64 OLDU

Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu aktaran Cihanpur, 8 bin 376 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

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Son dakika: İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812’ye yükseldi

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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya

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