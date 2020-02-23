Son Dakika: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da kerpiç evlerin yıkılmasına neden oldu

İran 'da yerel saatle 08.53'te merkez üssü Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van 'ın Başkale ilçesinde tahribata neden oldu. Başkale'ye bağlı; Kaşkol, Güvendik, Özpınar, Gelenler köylerinde kerpiç evlerin yıkılması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen ilk fotoğraflar durumu sergiledi.

KOMŞUDA DEPREM

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da sabah 08.53'te merkez üssü Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van, Hakkari, Ağrı'da da hissedildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Deprem Van'ın Başkale ilçesinde tahribata neden oldu. İlçeye bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar, Gelenler köylerinde kerpiç evlerin bazıları yıkıldı. 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Hayvanların bir kısmı ise telef oldu.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı Van'ın da etkilendiği depremle ilgili "AFAD ekiplerimiz yola çıktılar ve köylere ulaştılar. Önce Özpınar Köyü'ne ulaştılar. Enkaz altında vatandaşlarımız olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. 5 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada tahribatın oluştuğu köylere ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İran'ın sınıra yakın bölgesinde depremin meydana geldiğini söyledi.

Sarsıntının hissedildiği sınır bölgesine ekiplerin sevk edildiğini belirten Bilmez, "Sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü bilgisi var. Şu ana kadar can kaybımız yok. Bir kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk ettik." diye konuştu.





ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Bu arada, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 2.3 ile 3.9 arasında değişen 6 artçı sarsıntı daha oldu.