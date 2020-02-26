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Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi

Son dakika: İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat günü meydana gelen ve Van'ı da etkileyen 5.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı 10'a yükseldi. Enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:59

Merkez üssü 'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremden 4 gün sonra bir acı daha geldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve hastanede tedavisi süren 14 yaşındaki Emirhan Acar, yaşam mücadelesinde yenik düştü. İran'da meydana gelip 'ı yıkan deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Geçtiğimiz pazar günü merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Van'daki bazı yerleşim yerlerinde ağır tahribata neden oldu. Depremde 255 konut ve 400 ahır yıkıldı, 600'ün üzerinde konut ağır hasar aldı.

9 KİŞİNİN DURUMU KRİTİKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış; 37 kişinin yaralı olduğunu, 9'unun durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

14 YAŞINDAKİ EMİRHAN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu kritik olanlardan 14 yaşındaki Emirhan Acar hayatını kaybetti. Acar, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılmıştı.

Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi

İran, Van, Güncel


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