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İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde başarılı bir operasyon icra ederken komşu ülke İran'dan operasyonla ilgili açıklama geldi. Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İran, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini çekme çağrısında bulundu.

10.10.2019 12:40

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci güne girildi. Terör hedeflerini savaş uçakları ve kara destek vasıtalarıyla vurmayı sürdüren TSK birlikleri, Suriye'deki ilerleyişine de devam ediyor. Suriye'de sıcak saatler devam ederken İran'dan yeni bir açıklama yapıldı. Operasyona tepki gösteren İran, Türkiye'den askerleri geri çekmesini istedi.

İRAN'DAN GERİ ÇEKİLİN ÇAĞRISI

İran, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini geri çekme ve saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunuldu.

OPERASYONDAN RAHATSIZ OLDULAR

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonunu ele almıştı. Zarif, görüşmede askeri operasyona karşı olduğunu belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı, terörle mücadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gereğini vurgulamıştı.

TSK BAŞARIYLA OPERASYONU SÜRDÜRÜYOR

Sivillerin zarar görmemesi içi hassasiyetle yürütülen harekat kapsamında TSK'nın 30 kilometre derinliğe ulaşması, hedef olarak belirlendi. TSK'nın ilk etapta Tel Abyad ve Rasulayn'ı kontrol altına alıp, 30 kilometre derinliğe ulaşarak, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını roket ve havan mermilerinin menzilinden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Türk askerleri ile SMO unsurlarının ilerleyişi sırasında sivillerin yanı sıra dini mabetler ile tarihi eserlere de hassasiyet gösteriliyor.

HEDEF, TÜM SINIRI GÜVENLİ HALE GETİRMEK

TSK, dün başlattığı ve yerli mühimmat kullandığı harekat ile 480 kilometre uzunluğundaki Fırat'ın doğusunda yer alan hattı tamamen güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen alanları teröristlerden arındırarak, sınır güvenliğini sağlamayı amaçlayan TSK, meskun mahal operasyonuyla güvenli hale gelecek alanları 2 milyon kişinin yaşayabileceği şekilde inşa etmeyi hedefliyor.Öte yandan TSK'nın sevkiyatının devam ettiği sınır hattında askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini sürdürürken, polisler de ilçe merkezinde önlemlerini artırıyor.

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İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, İran, Güncel

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