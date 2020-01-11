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Son dakika: İran, Ukrayna uçağının füze ile 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etti

Son dakika: İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının insani hatayla "istenmeden" füze ile düşürüldüğünü açıkladı. Uçakta 176 kişi vardı ve tamamı yaşamını yitirmişti.

11.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:27

'da düşen uçağı tüm dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna, Kanada, ABD gibi ülkeler uçağın düşürüldüğü yönünde fikir beyan etmişti ancak İran, iddiaları yalanlamıştı. Söz konusu ülkelerin ellerinde çok ciddi deliller olduğunu dile getirmesinin ardından İran, uçağın insani hatayla "istenmeden" ve füze ile düşürüldüğünü açıkladı.

Tahran yakınlarında düşen ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna yolcu uçağına ilişkin İran cephesinden beklenen açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının insani hatayla "istenmeden" füze ile düşürüldüğünü açıkladı.

DÜNYAYI KARIŞTIRACAK İTİRAF: VURDUK

Açıklamada "Ukrayna uçağı havalimanından ayrılırken hassas bir askeri merkeze yakındı. Düşman bir hedefin yüksekliğindeydi. Bu koşulların ardından maalesef insani bir hatayla hedef alınmış ve İran vatandaşları ve yabancı uyruklu bir dizi kişinin ölümüne sebep olunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Uçağın düşman unsuru zannedildiği aktarıldı.

İRAN ÖZÜR DİLEDİ

Başsağlığı mesajının paylaşıldığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dilendi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz."

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

İRAN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini bildirmişti.

Abidzade, uçağın füze tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunarak, ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, "Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, İran, Dünya, Güncel


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