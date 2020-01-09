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Son dakika: İran'dan ABD'ye yeni tehdit: Daha sert intikam yakında

Son dakika: ABD Başkanı Trump'ın geri adım atmasına ve barış çağrısında bulunmasına rağmen İran tehditlerine devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, ABD'ye yapılan misillemeyle ilgili olarak "Daha sert intikam yakında" açıklamasında bulundu.

09.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:36

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'la tansiyonu düşürmesi ve yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) gönderdiği mektupla ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu duyurmasına rağmen İran tehditlerine devam ediyor. İran Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarından olan Abdullah Araghi, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme saldırılarıyla ilgili olarak "Daha sert intikam yakında" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Abdullah Araghi, Kasım Süleymani suikastının ardından İran'ın yaptığı misilleme saldırıları hakkında açıklama yaptı.

"DAHA SERT İNTİKAM YAKINDA"

Reuters'ın Tasnim Ajansı'ndan aktardığı habere göre Araghi, "Daha sert intikam yakında" ifadelerini kullandı.

Tasnim ayrıca Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Ali Fadavi ise İran'ın füze saldırılarının ülkenin gücünü gösterdiğini ve ABD'nin tek bir şey bile yapamadığını söyledi.

ABD'NİN BM MEKTUBUNA YANIT

Öte yandan ABD'nin BM'ye yolladığı mektuba İran'dan yanıt geldi.

İran'ın BM Temsilcisi, "Tahran hala Washington'ın yaptırımları altındayken Trump'ın teklifi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek Süleymani suikastını meşru müdafaa olarak tanımlamış ve İran ile ön koşulsuz olarak müzakerelere başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

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