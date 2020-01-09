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Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi

Son dakika: Daha önce yaptığı açıklamada 80 ABD askerini öldürdüklerini söyleyen İran'dan yeni açıklama geldi. Devrim Muhafızları Komutanı, "Saldırılar ABD askerlerini öldürmeye yönelik değil teçhizata zarar vermeye yönelik yapıldı" dedi.

09.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:08

Kasım Süleymani'nin suikastı sonrası misilleme gerçekleştiren ve 80 ABD askerinin öldürüldüğünü söyleyen 'dan yeni açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hacızade, dün ABD'ye yönelik Irak'ta yapılan saldırının ABD askerlerini öldürmeye yönelik değil ABD'nin askeri teçhizatına zarar vermeye yönelik olduğunu söyledi.

Hacızade ayrıca Kasım Süleymani'nin ölümü için uygun bir intikamın ABD askerlerini bölgeden atmak olduğunu söyledi.

Öte yandan Hacızade ABD'ye yönelik başlayan operasyonun tüm bölgede süreciğini söyledi.

İRAN "80 ABD'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ" DEMİŞTİ

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden ve geçtiğimiz günlerde de misilleme eylemi gerçekleştiren İran, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan ABD üssüne saldırıda bulunmuştu. Saldırıda 80 ABD askerinin öldürüldüğü bildirilmişti. ABD heyeti, saldırıyı doğrularken ölü veya yaralı olmadığını belirtmişti.

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