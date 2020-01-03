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Son dakika: ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Süleymani'nin yerine İsmail Kaani atandı

Son dakika: İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

03.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:56

ABD'nin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesi, dünya gündemine bomba gibi düştü. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadığı öğrenildi.

İRAN'DAN TEHDİTLER

İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.

Kasım Süleymani'nin yerine getirilen Tuğgeneral İsmail Kaani

Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

LAKABI 'GÖLGE KOMUTAN'DI

Kasım Süleymani, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinde etkin rol almasından dolayı 'Gölge Komutan' lakabını almıştı. Süleymani, İran'ın komşu ülkelerinde ABD karşıtı faaliyetlerde kilit rol oynadığı konuşuluyordu. Son olarak Irak'ta ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinden Süleymani sorumlu tutulmuştu.

PENTAGON DUYURDU

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı. İranlı komutanın öldürülmesi sonrası bölgede gerginlik artarken Amerika, Irak'ta yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

DNA TESTİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Öte yandan 15 kişinin cesedi, kimlik tespiti için Bağdat'taki Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildi. Bağdat Uluslararası Havaalanı'na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucunda hayatlarını kaybeden ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de bulunduğu 15 kişinin cesedinin kimlik tespiti için inceleme yapılması bekleniyor.

Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda Süleymani ile Mühendis'i taşıyan 2 aracın füzeyle vurulması sonucu birçok cesedin araçların içerisinde kül olduğu ve parçalandığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Cesetlerin DNA testi için Bağdat'ta bulunan Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.

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Son dakika: ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Süleymani'nin yerine İsmail Kaani atandı

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