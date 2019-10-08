İran Dışişleri: Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonuna karşıyız

Türkiye'nin Suriye'de Astana süreci kapsamında ortaklık içinde olduğu İran, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata karşı çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün gece telefonla görüştüğü İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in, harekata karşı olduklarını söylediği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Zarif, askeri harekata karşı olduklarını söyledi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğine saygı çağrısı yaptı" denildi. Açıklamaya göre İranlı bakan ayrıca, 'Suriye'de nihai istikrar ve güvenliğin sağlanmasını için terörle mücadele gerekliliğine' vurgu yaptı; bununla birlikte sorunların çözülmesi için Suriye ve Türkiye yönetimlerine Adana Mutabakatı'nı adres gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLECEK"

İran Dışişleri açıklamasına göre, Çavuşoğlu ise görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğini ve harekatın 'geçici olacağı' konusunda Tahran'a garanti verdi.

İRAN'IN YARDIM EDEBİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Zarif, ABD'yle Türkiye arasındaki son gelişmelere ilişkin Twitter paylaşımında da Adana Mutabakatı'na işaret etmiş ve ABD'yi Suriye'de 'yasadışı işgalci' diye niteleyerek İran'ın Türkiye'ye yardım edebileceğini belirtmişti.