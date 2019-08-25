Son dakika: İran, G-7 zirvesinde ABD ile görüşmeyeceklerini açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı açıklamada Zarif'in, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi'nin yapıldığı Biarritz kendine ulaştığını aktardı. Musevi, Zarif'in bu ziyaret kapsamında ABD'li yetkililerle görüşme ya da müzakerede bulunmayacağını ifade etti.

"TRUMP YORUM" YOK DEMİŞTİ

Aynı uçağın geçtiğimiz hafta İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Oslo ve Paris'e yaptığı ziyaretlerde kullanıldığı belirtildi. Habertürk'ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin 'Zarif, Biarritz'e mi geliyor?' şeklindeki sorusuna 'Yorum yok' diyerek yanıt verdi.

FRANSIZ BASININA YANSIMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı, Biarritz'e inen uçağın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i taşıdığını duyurdu. Bakanlık, Zarif'in Trump ve beraberindeki heyetle görüşmeyeceğini açıkladı. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana ABD ile İran arasında artan gerilim, G7 zirvesinin önemli gündem maddelerinden biriydi. Günün erken saatlerinde, G7 liderlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tahran yönetimiyle görüşmeler yapması ve G7'den çıkan mesajları iletmesi konusunda anlaşmaya vardıkları yönünde haberler Fransız medyasında yer bulmuştu.