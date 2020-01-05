Son dakika: İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız

General Süleymani'nin Irak'ta düzenlenen bombalı saldırıyla öldürülmesinin ardından İran ve Amerika arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Olayın gerçekleşmesinin ardından 2 ülke arasında birçok tehdit unsuru oluşturulurken İran hükümeti tarafından gelen son dakika açıklamasıyla daha önceden verilen nükleer taahhütlerin hiçbirisine uyulmayacağı duyuruldu.

İRAN ORDUSU VE NÜKLEER SİLAHLANMA

İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre, İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğunu tahmin ediliyor. Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor. Bu sonuncu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttuğu ve 2019'daki tanker kaçırma vakalarının arkasında olduğu düşünülüyor.

NÜKLEER SİLAHLARI VAR MI?

Öte yandan İran hükümetinin nükleer silahlara sahip olduğu iddiası geçmiş dönemlerde birçok kez dile getirilmişti ancak net bir bilgiye ulaşılamamıştı.