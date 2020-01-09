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Son dakika: Trump'ın 'barış' teklifine İran'dan yanıt: Yaptırımlar altındayken inanılmaz!

Son dakika: İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Ravançi, Trump'ın 'barış' teklifini ülkesi yaptırımlar altındayken 'inanılmaz' olarak tanımladı.

09.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:07

ABD lideri Donald Trump'ın 'la tansiyonu düşürmesi ve Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) gönderdiği mektupla ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu duyurmasına, 'dan ilk yanıt geldi. İran temsilcisi, "İnanılmaz" dedi.

ABD, Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek gerilimin azaltılması için ön koşulsuz İran'la görüşmeye 'hazırız' dedi. ABD, Süleymani'nin öldürülmesinin BM sözleşmesi uyarınca meşru müdafaa olduğunu kaydetti.

TRUMP'TAN 'BARIŞ' ÇAĞRISI

ABD başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklama gerilimin azaltılması yönünde olmuştu. ABD tarafından BM'ye gönderilen mektupta İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.

İRAN'DAN YANIT: İNANILMAZ

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi ise bu mektuba yanıt verdi. Ravançi, Trump'ın teklifini ülkesi yaptırımlar altındayken 'inanılmaz' olarak tanımladı.

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Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Tahran, İran, Dünya, Güncel


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