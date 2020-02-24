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Son dakika: İranlı milletvekili Ahmed Emirabadi: Kum'da koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü

Son dakika: İran'da Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 50 kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

24.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:17

Meclisi'ndeki Kum Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İranlı İşçiler Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis'te milletvekillerine hitaben eden Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Kovid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur" dedi.

"RESMİ AÇIKLAMA GEÇ YAPILDI"

Söz konusu virüsün Kum kentinde 3 hafta önce tespit edildiğini ileri süren Emirabadi, konuyla ilgili resmi açıklamanın geç yapılmasını eleştirdi.

Kum'da Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, şunları kaydetti:

"Kum'da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hemşireler hastalara korkarak yaklaşıyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok."

Sağlık Bakanı Said Nemeki'den, Kum kentinin karantina altına alınmasını talep ettiğini aktaran Emirabadi, "Sağlık Bakanı'na 'Halka neden yalan söylüyorsunuz?' dedim" ifadesini kullandı.

Emirabadi ayrıca Kum'da 250 kişinin karantina altında olduğunu kaydetti.

HÜKÜMET YALANLADI

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Kum kentinde yeni tip Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

İran Yargı Erki'ne bağlı haber sitesi "mizanonline" göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Rebii, "Kovid-19 nedeniyle dün 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi. Kum'da Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin öldüğü yönündeki iddialar yalan, gerçeği yansıtmıyor" dedi.

RESMİ AÇIKLAMAYA GÖRE 12 KİŞİ ÖLDÜ

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

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