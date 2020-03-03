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Son Dakika: İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

Son dakika: Dün İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi'nin hayatını kaybettiği İran'da Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

03.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:16

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Çin'den sonra en fazla etkili olduğu ülke 'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.

Dünya, koronavirüs salgınıyla baş etmenin yollarını ararken virüs de hızla yayılıyor. Virüsün etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'dan her geçen gün kötü gelmeye devam ediyor.

23 VEKİLDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Daha önce üst düzey hükümet yetkililerinin koronavirüse yakalandığı komşu ülke İran'da İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

VAKA SAYISI 1500'Ü AŞTI

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, dün başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve pazar gününden pazartesine kadar 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Böylece ölenlerin sayısı 66'ya çıkarken, dün itibarıyla vaka sayısı 1501'e yükselmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İran'da Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Dün iseİran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Son Dakika: İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, İran, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (13)
MURAT:İran iran amerikanın kucak açtığı Türkiyeyi satan iran haydi hodri meydan de bakalım amerikaya.. Oyun içinde oyun eeee bu ülkede kimler koyun.... Ne olursa olsun eşşek olana semer vuran çoook olur... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE... Reisin ahını aldın iran..
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UMURSAMIYORUM:Hergün trafik kazasından daha çok insan ölüyor.
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ADINIZI YAZIN:Sen korona vürüslü sağlık bakanını Meclis’e sokarsan Birde kürsüde yanında durursan bana birşey olmaz kafasıyla olacağı budur . Alayınız Yakalandınız korona vürüse İran’ı yöneten evden dışarı korkusundan çıkamaz artık . Meclisde korona vürüslü Tebrikler sizdende bu beklenirdi .
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HAYDAR:mükemmel görüyorsunuz. anlatmaya gerek yok.
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PANİK YOK:Virüs bulaştı diye kesin ölecek halleri yok. Ölüm oranı zaten çok düşük. Hergün trafik kazasından daha çok insan ölüyor. Bol sarımsaklı yemekler ve turşu yerseniz birşey olmaz.
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OKU DAKİP EDELİM:neden cin ve iran
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KRALEX:İTALYA DA VAR ORASIDA SIKINTII BIZE GELMESINDEE
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FELAN FİLAN:BUNCA ÜLKEDE VAR BİZDE YOK ÖYLE Mİ?
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CACA:beter olsunlar ümmeti muhammet düşmanı iran suriyeden beter olurlarsa bu günleri unutmayın ey millet
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HERŞEYİMİZ BOZUK:Bunun bir operasyon olduğu çok açık.
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3.03.2020 13:50:50