İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandı

Daha önce Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve milletvekili Mahmud Sadıki'nin koronavirüse yakalandığı İran'da Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, vaka sayısı 141'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuştu.

BİR YETKİLİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı duyurdu. Aynı zamanda Kum Milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı video kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu ifade etti.

Zünnur, virüsün yayılmakta olduğunu ancak endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak koronavirüsü yeneceklerini kaydetti.

KUM KENTİNDE 49 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Ebraze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 49 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ebraze, "Kum'da koronavirüs şüphesiyle 432 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Dün saat 16.00'ya kadar 49 kişi taburcu edildi." dedi.

Ebraze, kentte koronavirüs tedavisinin Kamkar, Furkani, ve İmam Rıza hastanelerinde yapıldığını belirtti.