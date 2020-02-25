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Son Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Son dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi'nin koronavirüs testlerinin sonuçları pozitif çıktı.

25.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:33

Çin'in ardından 'da da görülen koronavirüse müdahale edilemiyor. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İrec Harirçi'de de koronavirüs tespit edildi. Bakan Yardımcısı'ndan alınan numunelere yapılan testler de sonuç pozitif çıktı.

Dünya, koronavirüsle mücadele etmeye çalışsa da pek başarılı olamıyor. Öyle ki koronavirüs sıçradığı ülkede hızla yayılıyor. Bunun son örneği de İran.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISINDA DA ÇIKTI

16 kişinin koronavirüsten öldüğü İran'da üst düzey bir yöneticide de koronavirüs görüldü. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İrec Harirçi'de görülen belirtilerin üzerine kan örneği alınıp test yapıldı. Bu testlerin sonucunda İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. Bakan yardımcısı tedavi için karantina altına alındı.

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." dedi. Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İran'da ilk olarak Kum kentinde görüldü. İran'dan gelen son verilere göre koronavirüs görülen kişi sayısı 70'e yaklaştı. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 16'ya çıktı.

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