Son dakika: İran-ABD gerilimine Türkiye'den ilk yorum: Derin endişe duyuyoruz

İran'ın dini lideri Hamaney'in en yakınındaki isim olarak bilinen ve ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gerginlikten derin endişe duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz."

AK PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Dışişleri'nden yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir. Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir. Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak'ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır" dedi.

GENERAL SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın dini lideri Hamaney'in en yakınındaki isim olarak bilinen 'Gölge Komutan' lakaplı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin saldırısı sonucu öldürüldü. Süleymani, geçtiğimiz günlerde Irak'ta ABD Konsolosluğunun işgal edilmesinde öncü olmakla suçlanmıştı.

İRAN'DAN ABD'YE TEHDİT

Süleymani'nin ölümü sonrası ülke genelinde 3 gün yas ilan edilen İran, ABD'ye yönelik çok sert tehditler savurdu. İran'ın resmi makamlarından peş peşe açıklamalar yapıldı. İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi, "Ya askerlerini topla ya da tabut siparişi ver" ifadeleriyle tehdit etti.

SAVAŞ UÇAKLARI SINIRA SEVK EDİLDİ

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını alma sözü veren İran, sınır boyunca F-14 savaş uçakları konuşlandırdı.

İRAN'IN TEHDİTLERİ SONRASI TRUMP'TAN AÇIKLAMA

İran'ın tehditleri sonrası ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakere de kaybetmedi" ifadelerini kullanarak müzakere sinyali verdi.