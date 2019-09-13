Son Dakika: İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Türkiye İş Bankası konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 oranı uygulayacak" denildi.

DETAYLAR İŞ BANKASI'NDA

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası'nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye "isbank.com.tr", "0850 724 0 724" Telefon Şubesi ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor.