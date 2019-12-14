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Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

Hatay'dan gelen son dakika bilgisine göre İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın fırınlarında patlama meydana geldi. Dumanlar yükselen fabrikada ölen ya da yaralanan olmadı.

14.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:36

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi.

Patlama sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Sarıseki Mahallesi'nde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından yoğun dumanlar gözlenirken patlama çevrede hissedildi.

Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

İsdemir, Güncel


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