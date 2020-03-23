Son dakika: İspanya’da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı

İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

BİR GÜNDE EN FAZLA ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda dün 1720 ölü, 28 bin 572 vaka bulunurken, son 24 saate göre verilen istatistiklere göre ölü sayısında en yüksek günlük rakama ulaşıldı.

Bakanlık, ölü sayısını 2 bin 182, vaka sayısını da 33 bin 80 olarak açıkladı.

Ülkede acil serviste olan koronavirüs hastalarının sayısı da 2 bin 355 olarak verildi.

Bu arada Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı, düne göre 242 artışla 1263'e çıktı. Otellerin ve fuar alanının hastaneye dönüştürüldüğü Madrid'de Kovid-19 teşhisi konulan 10 bin 575 hasta bulunuyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HASTANEYE KALDIRILDI

Salgın nedeniyle kötü günler geçiren İspanya'da, Başbakan Yardımcısı da hastaneye kaldırıldı. İspanyol Sosyalist İşçi Parti üyesi Carmen Calvo, solunum yetmezliği sebebiyle acil koduyla hastaneye kaldırıldı. 62 yaşındaki siyasetçi, yaşı gereği yüksek risk grubunun içinde bulunuyor.

VİRÜS, SAĞLIK PERSONELİNİN %12'SİNE BULAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göreülkede 3 bin 475 sağlık personelinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunun toplamın yüzde 12'sine denk geldiği bildirildi.

Madrid'de 600 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konulurken, 1400 sağlıkçının da bu virüsün bulaştığı kişilerle direkt temas kurmaları nedeniyle önlem amacıyla evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.