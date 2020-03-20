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Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi

Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, vaka sayısı ise 19 bin 980'e yükseldi.

20.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:14

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan, ilerleyen süreçte de merkez üssü Avrupa haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlenemiyor. Avrupa ülkesi olan İtalya, ölümlerde birinci sırada yer alırken bir diğer Avrupa ülkesi de ağır bedeller ödüyor. Son 24 saatte 169 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ölü sayısı 1002'ye yükseldi.

Üzücü haberi duyuran İspanya Sağlık Bakanlığı, ayrıca vaka sayısının da 19 bin 980'e yükseldiğini belirtti.

VAKA SAYILARI BİNDEN FAZLA OLAN ÜLKELER

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

Çin ana karasında 80 bin 967, İtalya 41 bin 35, İran 18 bin 407, İspanya 19 bin 980, Almanya 15 bin 320, ABD 14 bin 366, Fransa 10 bin 995, Güney Kore 8 bin 652, İsviçre 4 bin 222, İngiltere 3 bin 269, Hollanda 2 bin 460, Avusturya 2 bin 203, Belçika 1795, Norveç 1790, Japonya 1675, İsveç 1439 ve Danimarka 1151.

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Son dakika: İspanya’da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002’ye yükseldi

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İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Etiketler : Güncel

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