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Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi

Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 694'e yükseldi.

24.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:34

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa 'da etkisini gün geçtikçe artırıyor. İspanya 'da ölümcül salgın sebebiyle son 24 saatte 512 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 694'e yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 40 BİNE ULAŞTI

Bir gün içinde 512 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da toplam vaka sayısı da 7 bin artışla toplam 40 bine ulaştı. Bu rakamlarla birlikte İtalya'dan sonra koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İtalya oldu.

"1 NUMARALI HASTA" TABURCU OLDU

Öte yandan, İtalya'da 20 Şubat'ta hastaneye başvuran, yapılan testle koronavirüs hastası olduğu anlaşılan ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia'nın 1 aylık tedavi sürecinden sonra hastaneden taburcu oldu.

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Son Dakika: İspanya’da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694’e yükseldi

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İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Avrupa, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (5)
YAŞLI KURT:ZALİM ÇİN . BETER OL .
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GURBETCİ:Cok enteresant. Oysam sicaklik azaltacak denmisti. Ona bakarsan italya ve ispanya, avrupanin en sicak ulkeleri. Hele hele ispanya turkiye kadar sicak.
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CEREN:Bu rakamlarla birlikte İtalya''dan sonra koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İtalya oldu. bu nasıl açıklama ya İspanya diyecektiniz herhalde :( seriii üzgün
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ANIL:PİS BOĞAZ ÇİNLİLİLER ALLAH SİZİ KAHHAR İSMİYLE KAHREYLESİN. . .
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HACI ARİF EFENDİ:Kabus gibi. . . Rabbimden Tek duam bizim ülkemizde yaşanmaması. . . . .
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