Son Dakika: İspanya’da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694’e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa 'da etkisini gün geçtikçe artırıyor. İspanya 'da ölümcül salgın sebebiyle son 24 saatte 512 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 694'e yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 40 BİNE ULAŞTI

Bir gün içinde 512 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da toplam vaka sayısı da 7 bin artışla toplam 40 bine ulaştı. Bu rakamlarla birlikte İtalya'dan sonra koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İtalya oldu.

"1 NUMARALI HASTA" TABURCU OLDU

Öte yandan, İtalya'da 20 Şubat'ta hastaneye başvuran, yapılan testle koronavirüs hastası olduğu anlaşılan ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia'nın 1 aylık tedavi sürecinden sonra hastaneden taburcu oldu.

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