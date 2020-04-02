Son Dakika: İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Koronavirüs salgını tüm hızla dünyayı etkisi altına almaya devam ederken toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaştı, toplam can kaybı ise 48 bini geçti. Virüsten en fazla etkilenen iki ülke İtalya ve İspanya olurken; İspanya'da salgın sebebiyle son 24 saatte 950 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 10 bin 3'e yükseldi.

10 BİN CAN KAYBINI AŞAN İKİ ÜLKE VAR

İspanya bugün yaşanan can kayıplarıyla beraber, ölümcül Kovid-19 salgınında 10 bin ölüm sınırını geçen ikinci ülke oldu. İtalya'da salgın sebebiyle 13 bin 155 kişi hayatını kaybederken İspanya'da da rakam 10 bin 3'e yükseldi.

İRAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan, İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 50 bine yaklaştı.

200 BİNİ AŞKIN HASTA İYİLEŞTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 200 bini aştı. Virüsle enfekte olan toplam vaka sayısı ise 948 bin 750.