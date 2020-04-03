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Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi

Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 932 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 10 bin 935'e çıktı.

03.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:43

Avrupa 'da İtalya 'yla birlikte koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya 'da son 24 saatte 932 kişi daha hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 11 BİNE DAYANDI

Ülkede son 24 saatte 932 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayıların ardından İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 935'e çıktı.

DÜN DE BİNE YAKIN İNSAN ÖLDÜ

İspanya son günlerinde adeta kabusu yaşıyor. Ülkede dün de 950 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 3. ÜLKE

Öte yandan İspanya en çok koronavirüs vakası görülen ülkeler arasında da Çin'i geçmiş durumda. Ülke, ABD ve İtalya'nın ardından en çok vaka görülen 3. ülke konumunda. İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 110 bini aşmış durumda.

İRAN'DA HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 3 BİN 300'E DAYANDI

Türkiye'nin komşusu ve Çin'den sonra virüsün vurduğu ikinci ülke olan İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.

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