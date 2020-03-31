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Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi. Öte yandan İran'da da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

31.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:51

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü Avrupa 'ya kayarken, İspanya 'da can kayıpları devam ediyor. Son 24 saatte yaşanan 849 can kaybı ile toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 189'a yükseldi.

EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN İKİNCİ ÜLKE

Ölümcül koronavirüs salgını Çin'de ortaya çıkmasına rağmen en fazla etkiyi Avrupa'da gösterdi. İtalya'da ölümcül salgın sebebiyle 11 binin üzerinde ölüm yaşanırken bir diğer Avrupa ülkesi olan İspanya'da da 8 bin 189 kişi hayatını kaybetti. İspanya, İtalya'nın ardından en fazla ölümün yaşandığı ülke olarak salgının sıfır noktası olan Çin'i geçmiş durumda.

VAKA SAYISI 75 BİNE YAKLAŞTI

Salgın sebebiyle hayatın durma noktasına geldiği İspanya'da toplam vaka sayısı 87 bin 956'ya yükselirken, 16 bin 780 kişi de ölümcül salgından kurtularak sağlığına kavuştu. Öte yandan ülkede sokağa çıkma yasağı ve OHAL ikinci bir emre kadar devam ediyor.

KOMŞU İRAN'DA DA DURUM VAHİM

Öte yandan Kovid-19'un bedelini en ağır ödeyen ülkelerden biri olan İran'da can kayıpları, son 24 saatte 141 kişi artarak 2 bin 898'e yükseldi.

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Son dakika: İspanya’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Avrupa, Dünya

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İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
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