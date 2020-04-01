Son Dakika: İspanya’da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı

İtalya 'yla birlikte koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya 'dan her geçen gün kötü haberler gelmeye devam ediyor.

İSPANYA'DA VAKA 100 BİNİ AŞTI

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı

İRAN'DA DA ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

DÜNYADA SON DURUM

Tüm dünyada koronavirüse yakalanan hasta sayısı 860 bini geçti. Hastalıktan ölenlerin sayısı ise 45 bine yaklaştı.