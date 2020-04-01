Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.
01.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:44
İtalya 'yla birlikte koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya 'dan her geçen gün kötü haberler gelmeye devam ediyor.
İSPANYA'DA VAKA 100 BİNİ AŞTI
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı
İRAN'DA DA ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR
Öte yandan İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.
DÜNYADA SON DURUM
Tüm dünyada koronavirüse yakalanan hasta sayısı 860 bini geçti. Hastalıktan ölenlerin sayısı ise 45 bine yaklaştı.
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