Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 kişi artarak 14 bin 555'e yükseldi.

08.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:03

Avrupa 'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya 'da son 24 saatte 757 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 15 BİNE YAKLAŞTI

Ülkede 757 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı ölümlerde sayı 14 bin 555'e yükselmiş oldu. İspanya'da salgına yakalanan kişi sayısı ise 150 bine yaklaşmış durumda.

ABD'NİN ARKASINDA İKİNCİ

İspanya, dünyada en çok vaka görülen ABD'nin ardından bu alanda ikinci sırada. ABD'de görülene koronavirüs vakası 400 bini geçmişken İspanya'da ise 150 bine yaklaşmış durumda. İtalya'da ise vaka sayısı 135 bini aştı.

Son Dakika: İspanya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Avrupa, Dünya

Haberin Videosu :

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti

İlgili Haberler

İspanya’da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştıİspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Karantinaya uymayanlara ceza kesen başkan partide bastığı eşine acımadı Haberler
Karantinaya uymayanlara ceza kesen başkan partide bastığı eşine acımadı
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
BM’nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haberler
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?
Korona salgınının başladığı Vuhan’da 76 gün sonra tecrit kalktı Haberler
Korona salgınının başladığı Vuhan'da 76 gün sonra tecrit kalktı
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı

Son Dakika Dünya Haberleri

14:18: (Özel) Avcılar'da markette maske kavgası - Haberler 14:18: Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler 14:18: Osmangazi Belediyesi'nden pazar yerlerine el dezenfektanı - Haberler 14:16: İpekyolu'ndaki parka çirkin saldırı - Haberler 14:15: Koronavirüs: İngiltere'de bir yoğun bakım doktoru: Burası gerçeküstü bir dünya - Haberler 13:19: Son dakika: Tükiye’nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hızla yükseliyor 13:17: Esenyurt'ta doğal gaz patlamasının meydana geldiği dairedeki korkunç tablo ertesi gün ortaya çıktı - Haberler 12:55: İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu - Haberler 12:50: Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı - Haberler 12:36: Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı 12:25: Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı - Haberler