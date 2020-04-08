Son Dakika: İspanya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti

Avrupa 'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya 'da son 24 saatte 757 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 15 BİNE YAKLAŞTI

Ülkede 757 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı ölümlerde sayı 14 bin 555'e yükselmiş oldu. İspanya'da salgına yakalanan kişi sayısı ise 150 bine yaklaşmış durumda.

ABD'NİN ARKASINDA İKİNCİ

İspanya, dünyada en çok vaka görülen ABD'nin ardından bu alanda ikinci sırada. ABD'de görülene koronavirüs vakası 400 bini geçmişken İspanya'da ise 150 bine yaklaşmış durumda. İtalya'da ise vaka sayısı 135 bini aştı.