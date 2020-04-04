Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son dakika: İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.

04.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:41

Koronavirüs salgını tüm hızla dünyayı etkisi altına almaya devam ederken toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı. Toplam can kaybı ise 60 bin sınırına yaklaştı. Virüsten en fazla etkilenen iki ülke İtalya ve İspanya olurken; İspanya'da salgın sebebiyle son 24 saatte 809 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 11 bin 744'e yükseldi.

10 BİN CAN KAYBINI AŞAN İKİ ÜLKE VAR

İspanya, 2 gün önce yaşanan can kayıplarıyla beraber, ölümcül Kovid-19 salgınında 10 bin ölüm sınırını geçen ikinci ülke olmuştu. İtalya ise salgının bedelini en ağır ödeyen ülke konumunda. İtalya'nın açıklanan son resmi verilere göre ülkede 14 bin 681 kişi yaşamını yitirdi.

KOVID-19'UN DÜNYADAKİ BİLANÇOSU

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da görülen yeni tip koronavirüs, henüz 4 ay geçmeden tüm dünyada 1 milyondan fazla insana bulaştı. Pandemide yaklaşık 60 bin kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı: Fransa (82 bin 165), İran (53 bin 183), İngiltere (38 bin 168), Türkiye (20 bin 921), İsviçre (19 bin 606), Belçika (16 bin 770), Hollanda (15 bin 723), Kanada (12 bin 549), Avusturya (11 bin 524) ve Güney Kore (10 bin 156).

Son dakika: İspanya’da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Etiketler: Koronavirüs, İspanya, İtalya, Güncel

Haberin Videosu :

İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

İlgili Haberler

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştıDünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyorKoronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haberler
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Haberler
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:48: Söke'de adliye ve cezaevinde koronavirüs tedbirleri - Haber 14:47: "BizVarız" gönüllüleri gıda paketi hazırladı - Haber 14:46: Trakya'da vatandaşlar sağanağın da etkisiyle dışarıya çıkmadı - Haber 14:46: Çin, koronavirüsten ölenler için yas tutuyor - Haber 14:46: Pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber