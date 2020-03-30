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Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı

Son dakika: İspanya'daki koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 812 kişi daha artarak 7 bin 340'a ulaştı.

30.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:13

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül yeni tip koronavirüsün en fazla etkisini gösterdiği ülkelerden olan İspanya 'da son 24 saatte yaşanan 812 can kaybıyla toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 340'a ulaştı.

VAKA SAYISI 80 BİNİ AŞTI

7 bin 340 ölümle en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunan İspanya'da, vaka sayısı da gün geçtikçe artıyor. Son açıklanan rakamlara göre; ülkedeki toplam vaka sayısı 80 bin 110'a ulaştı.

İRAN'DA SON 24 SAATTE 117 ÖLÜM

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi. Bunun yanı sıra ülkedeki vaka sayısı 38 bin 309'a yükseldi. Ülkede, 12 bin 391 kişi ise salgının pençesinden kurtularak sağlığına kavuştu.

3 GÜNLÜK BEBEKTE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, yeni tip koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken, İran'ın Rezevi Horasan iline bağlı Türbetcam ilçesinde 3 günlük bir bebekte koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Türbetcam Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Muhammed Efkar, İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, bebeğin annesinde koronavirüs belirtisi olmadığını söyledi.

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Son Dakika: İspanya’daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Etiketler: İspanya, Sağlık, Dünya, Güncel

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Avrupa ülkesi İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
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Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı - Haberler
Yorumlar (2)
DANGAL:umarım haritadan silinirler
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HASAN:beter olun
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