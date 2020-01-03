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Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani'nin ölümünün ardından Yunanistan ziyaretini yarıda kesti

Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin İranlı General Süleymani'yi öldürmesinin ardından Yunanistan ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü.

03.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:54

Irak'ta 'Gölge Komutan' lakaplı İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından birçok Orta Doğu ülkesini planlar yapmaya başladı. Son olarak Golan tepelerinde yer alan Hermon Dağı'nı füze riskine bağlı olarak ziyaretçi alımına kapatan 'de İran paniği sürüyor. Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere 'a giden İsrail Başbakanı Netanyahu, ziyaretini yarıda keserek apar topar ülkesine dönme kararı aldı.

İRAN'IN TEHDİDİ İSRAİL'İ HAREKETE GEÇİRDİ

İran bugün öldürülen komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacağını açıkladı. Bunun üzerine İsrail, İran'ın kendisine saldıracağını düşündü ve Golan tepelerinde yer alan Hermon Dağı'nı füze riskine bağlı olarak ziyaretçi alımına kapattı.

Hermon Dağı'nın ziyaretçilere kapatılmasının ardından İsrail Başbakanı resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Yunanistan'dan apar topar ülkesine döndü. Ziyaretlerini yarıda kesen Başbakan Netanyahu'nun, İran'ın tehditlerine karşı tedbirler almak maksadıyla ülkesine döndüğü yorumları yapıldı.

ABD DE VATANDAŞLARINI UYARDI

Öte yandan Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı. İranlı komutanın öldürülmesi sonrası bölgede gerginlik artarken Amerika, Irak'ta yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD, Irak'ta bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

İRAN'DAN TEHDİT

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" dedi.

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