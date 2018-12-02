İsrail Polisinden, Netanyahu Hükümetini Devirecek Karar: Yolsuzluk Davası Açılsın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'ya karşı başlatılan telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasında İsrail polisi, dava açılması yönünde tavsiye kararı verdi.

NETANYAHU'DAN İLK TEPKİ: HUKUKSAL DAYANAĞI YOK

Netanyahu kişisel Twitter hesabından "Benim ve eşim için bu karar sürpriz olmadı. Bu karar biz sorguya çekilmeden önce ayarlanarak basına sızdırıldı ve ayarlandı. Hiç bir yasal dayanağı yok. Yetkililer her şeyi reddediyor." açıklamasını yaptı.

Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu

NETANYAHU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Netanyahu'nun, başbakanlık seçim kampanyalarında kampanya sorumlusu olan arkadaşı telekominkasyon şirketi sahibi Shlomo Filber'i göreve getirmek için Telekominikasyon bakanlığı yöneticisi Avi Berger'i görevden aldığı öne sürüldü.

Netenyahu ve eşi Sara'nın, Walla isimli haber sitesinin sahibinin eşi ile anlaşarak haber sitesinin haklarında olumlu haberler vermesi konusunda anlaştığı iddia edildi.

Netenyahu ve eşi, iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronot sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması suçlamalarıyla zor günler yaşıyor.