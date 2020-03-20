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Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

Son dakika: TÜİK, 2019 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2019'da işsiz sayısı bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu.

20.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:34

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %16,0 oldu.

İSTİHDAM ORANI %45,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %45,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %53 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %14 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,8 puan artışla %14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artışla %16,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla %50,3, iş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %58,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %25,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak %25,4, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak %33,1 oldu. Aynı dönemde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %44,4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1,5 puanlık artışla %26,0 seviyesinde gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

İSTİHDAM EDİLENLERİN %56,5'İ İSE HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

2019 yılında, istihdam edilenlerin %18,2'si tarım, %19,8'i sanayi, %5,5'i inşaat, %56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,2 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

Son Dakika: Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

2019 yılında 5 milyon 97 bin kişi tarım sektöründe, 5 milyon 561 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 550 bin kişi inşaat sektöründe,15 milyon 872 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 200 bin, sanayi sektöründe 113 bin, inşaat sektöründe 442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 98 bin kişi arttı.

Son Dakika: Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TRC3 (MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK, SİİRT) OLDU

İşsizlik oranı en yüksek bölge %30,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %7,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) BÖLGESİ'NE AİT OLDU

En yüksek istihdam oranı %53,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %30,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) OLDU

En yüksek iş gücüne katılma oranı %59,6 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise %43,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye’de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı

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Türkiye'de 2019 yılında işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Etiketler : Türkiye, Ekonomi, Güncel

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