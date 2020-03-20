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Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.

20.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:31

Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi B.L'nin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine mahkeme personeli ve çiftin çocukları karantinaya alındı.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki bankacı eşinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminden bu sabah örnek alındığı, ancak testin sonuçlanmadığı bildirildi.

2 ÇOCUĞU DA KARANTİNADA

Mahkeme personelinin Sağlık Bakanlığı koordinesinde karantina altına alındığı ve kadın hakimin etrafındaki herkesin bu durum hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, çiftin 2 çocuğunun da evde karantinaya alındığı, hakimin eşinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bugün duruşma yapılmadığı için hakimin adliyede temas ettiği kimse olmadığı belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Öte yandan, İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında acil olmayanlar dışında tüm duruşmalar ertelendi. 60 yaş üstü ile çocuklu kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda personele ihtiyaç duymaları halinde idari izin verildi. Acil olan tutuklu duruşmalar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle yapılıyor.

Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı’nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberin Videosu :

İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler : Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (4)
ZEGA:Ee, banka çalışanları? Ya bankaya gelen gidenler? Kimbilir kaç kişiye bulaşmıştır. .
Cevap Yaz 0 8
ELİFFF:Allah kimsenin başına vermesin, herkes bas bas bağırıyor dışarı çıkmayın diye hastasın ne diye dışarı çıkıyorsun kardeşim ya yazık değil mi senin yüzünden efekte olacak yada olmuş insanlara, çok cahilce bir davranış kınıyorum.
Cevap Yaz 2 3
VATANDAŞ:HANİ SADECE YURT DIŞINDAN GELENLERDE RİSK VARDI YALAN HALKIN ÇOĞUNLUĞUNA YAYILMAYA BAŞLADI SAKLIYORLAR. HÜKÜMETİN ALDIĞI TEDBİRLER YETERSİZ. SADECE ZENGİNLERE ÇALIŞAN BİR HÜKÜMET VAR.
Cevap Yaz 9 8
BAŞKAN:ACİLEN DIŞARI ÇIKMAK YASAKLANMALI. BU ŞEKİLDE ELDİVENLER MASKEYLE OLCAK GİBİ DEĞİL BU İŞ
Cevap Yaz 0 27

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