Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Son dakika: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu biri şoför iki kişi sıkışırken toplamda 4 kişi yaralandı. Seferler ise iki yönde de durdu.
16.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:24
Avcılar 'da iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı.
YOLCULAR İNİP YÜRÜDÜLER
Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SIKIŞANLARA MÜDAHALE EDİLİYOR
İtfaiye ekipleri sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA