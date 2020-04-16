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Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Son dakika: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu biri şoför iki kişi sıkışırken toplamda 4 kişi yaralandı. Seferler ise iki yönde de durdu.

16.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:24

Avcılar 'da iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı.

YOLCULAR İNİP YÜRÜDÜLER

Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

SIKIŞANLARA MÜDAHALE EDİLİYOR

İtfaiye ekipleri sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
Son Dakika: İstanbul Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Avcılar, Güncel
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