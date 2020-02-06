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Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu bıçaklayarak altınlarla kaçtı

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcuyu bıçaklayarak bir miktar altınla kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.

06.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:32

İstanbul Bahçelievler'de elinde bıçakla kuyumcuya giren şüpheli, altınları vermemek için direnen kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı.

Saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla kuyumcuya giren bir şüpheli kuyumcuyu bıçakla tehdit ederek altınları almak istedi. Altınları vermek istemeyen kuyumcu ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli, elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kuyumcuyu ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BAĞIRIYORDU, ELİNDE BIÇAK VARDI"

Burada esnaf olan görgü tanığı Serkan Kızıltaş olayı, "İçeri girdiğimde bağırıyordu. Elinde bıçak vardı. Soyguncu beni görünce benim peşime koşmaya başladı. Elime fırlatmak için ayakkabı aldım. Tekrar içeriye girdim. Soyguncu kaçtı. Kuyumcuyu sırtından yaraladığını gördüm. Bilinci yerindeydi ama yaralıydı" sözleriyle anlattı.

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu bıçaklayarak altınlarla kaçtı

3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
ZIRT:Af çıkıyor bütün soyguncular çıkacak çok güzel olacak hizmet böyle olur.
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ADINIZI YAZIN:bir aya kalmaz ceza infaz düzenlemesi var, cezası yarı oranında düşer hak ettiği cezayı çekmez
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YORUMCU BABA:Yüce kitabımız olan KURAN-ı KERİM''in kanunlarını uygulayın bakayım bir daha suç işleyen olur mu. kısasa kısas.
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KÜBRA:NEKADAR CEZA ALIR. . DURUN TAHMİN EDEYİM. . 1 AY ? PARDON ODA PARAYA ÇEVRİLİR ÇIKAR
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XYZ:Af Çıkarın afff
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HAKAN GÜLLE:Yasalarda onu bıçaklasın. Ne yaparsa karşılığını bulsun. İşde o zaman adalat olur. Hangi şiddet olayı işleniyorsa, O kişiyede aynısı yapılsın.
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46:Allah cezasını versin bunların
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