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Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği

Son dakika: İstanbul Başakşehir'de bir özel okulun alt katında bulunan dükkanda yangın çıktı. Okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı olarak tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

10.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği

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