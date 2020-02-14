Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun "yargıya baskı yaptığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

ZİNDAŞTİ'NİN TAHLİYESİ İÇİN BASKI YAPTIĞI İDDİASI VAR

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme" suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili inceleme yapılıyor.

ÖZEL SORUŞTURMA BÜROSUNDAN SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İncelemenin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), "Burhan Kuzu'nun yargı mensuplarına baskı yaptığı" iddialarına ilişkin bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine başlatıldığı belirtilirken, dosya için özel soruşturma bürosundan bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Tahliye edildikten sonra kayıplara karışan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti için Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakim ve savcıların ifadeleri alındı. Hakimler ifadelerinde AK Parti'li Burhan Kuzu'nun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu dönemde Zindaşti'nin tahliyesi için kendilerini birçok kez aradığını iddia etti. Kuzu'nun aradığı bir hakime, "Zindaşti'nin tahliyesinin Türkiye-İran ilişkileri için yararlı olabileceğini" söylediği iddia edilmişti.