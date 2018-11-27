İstanbul Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı

İstanbul Boğazı, orkoz nedeniyle iki yönlü olarak bir süreliğine gemi geçişlerine kapatıldı.

GEMİ TRAFİĞİ ORKOZ NEDENİYLE DURDU

Özellikle İstanbul Boğazı'nda görülen, doğal olarak, kuzeyden güneye doğru olan akıntının, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doğru yönelmesi sonucu oluşan akıntı olarak bilinen orkoz, gemi trafiğinin durmasına neden oldu.

BOĞAZ VE ÇEVRESİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Orkoz nedeniyle, Boğaz, akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak bir süreliğine büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı.

Vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, Boğaz ve çevresinde ilerleyen saatlerde fırtına beklendiği bildirildi.

ORKOZ NEDİR?

Orkoz ya da orkos, İstanbul Boğazı'nda görülen, güçlü bir ters akıntı türüdür. Orkozlar, başta lodos olmak üzere güneyden kuvvetli rüzgârların Marmara Denizi'nin sularını kuzeye yığmasından ötürü oluşur. Bu zamanlarda Boğaz'ın Marmara girişinde sular yarım metreye kadar yükselir.